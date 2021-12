Simona Ventura, la solidarietà a Greta Beccaglia censurata da Instagram

La censura di Instagram ha colpito Simona Ventura che aveva solidarizzato con Greta Beccaglia: il social network ha cancellato il post che conteneva il video delle molestie subite dalla giornalista. A rivelare lo spiacevole incidente è stata proprio Simona con un post sullo stesso social.

Le molestie subite da Greta Beccaglia sabato sera hanno provocato indignazione, la giornalista è stata palpata da alcuni tifosi della Fiorentina mentre faceva il suo lavoro fuori lo stadio Carlo Castellani di Empoli. Molti personaggi si sono esposti per solidarizzare con la Beccaglia e sottolineare il proprio sdegno per l'accaduto, tra questi Simona Ventura, lo co-conduttrice di 'Citofonare Rai 2' ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video del fattaccio con un messaggio di solidarietà alla giornalista.

Simona Ventura nella caption aveva scritto "Per carità, non vuole essere una scusa, la violenza va condannata in tutte le sue forme, ma sarebbe stato opportuno da parte del network, difendere la collega in una situazione che avrebbe potuto diventare pericolosa. Mi piaci Greta, la tua forza, la tua voglia di non abbassare a testa, il coraggio di non lasciare perdere, questa volta" e ancora "ti auguro davvero di raggiungere il tuo sogno di diventare giornalista. Con questa grinta ce la farai. Ben vengano le condanne da parte di tutte le donne del nostro mondo. L'unione (finalmente) fa la forza. Le ipocrisie, questa volta, lasciamole perdere".

Oggi Simona ha scoperto che l'algoritmo di Instagram ha colpito ancora e le ha censurato il messaggio, al suo posto la Ventura ha trovato la scritta che il social usa in questi casi, una sorta di cartellino giallo con minaccia di espulsione, per rimanere nell'ambito calcistico "Il tuo post viola le nostre linee guida in materia di nudo o atti sessuali". La showgirl, visibilmente irritata, ha specificato "Oggi ho pubblicato un post di solidarietà a @gretabeccaglia e questa è stata la risposta di Instagram... Non sono queste le cose che andrebbero censurate!!!!!!!!!!!! @instagram C'È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA... Comunque...".

Tra i vari utenti che le hanno risposto c'è anche Elettra Lamborghini, la cantante ha ricordato che un episodio analogo è successo anche a lei, anzi a lei la censura è stata ancora più ridicola "Lasciamo stare... a me avevano censurato una centrifuga di verdura", ha ricordato Elettra.