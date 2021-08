Simona Ventura e la gaffe con Luca Argentero: risponde anche Mara Venier per "vendetta"

Simona Ventura si è resa protagonista, insieme a Luca Argentero, di una simpatica gaffe su Twitter legata in realtà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e non, come 'Super Simo' credeva, al compleanno dell'attore.

Luca Argentero ha postato un messaggio social, a dire il vero piuttosto criptico, in cui, con il numero 40 e una serie di emoticon, intendeva congratularsi con la delegazione italiana alle Olimpiadi per le 40 medaglie conquistate.

Simona Ventura ha però creduto che il protagonista di Doc - Nelle tue mani stesse festeggiando i suoi primi 40 anni e così ha voluto essere partecipe del compleanno con un festoso messaggio di auguri.

Peccato che Argentero, nato il 12 aprile 1978, i suoi primi 40 anni li abbia compiuti 3 anni fa. È stato infatti lui stesso, simpaticamente, a far notare l'errore a Simona Ventura, chiarendo che quel tweet era appunto legato al numero di medaglie italiane a Tokyo 2020.

La Ventura, dalla sua, ha sorriso della propria gaffe, non immaginando forse che da lì a poco quel suo incauto augurio avrebbe richiamato l'attenzione di un'altra signora della TV.

Mara Venier è infatti intervenuta con un tweet che avrà detto poco a chi non ha seguito il gossip dell'ultima settimana - "Non avrà digerito la pizza" - ma che, al contrario, avrà avuto il sapore della vendetta per chi ben ricorda il velenoso pensiero rivolto dalla conduttrice alla Venier e alla D'Urso. A loro due, infatti, 'Super Simo' aveva dichiarato di preferire una pizza. Ma chi di pizza ferisce di pizza perisce, e la risposta di Luca Argentero alla regina incontrastata della domenica in TV - "Volo altissimo" - ben ha rappresentato il pensiero divertito di molti utenti.