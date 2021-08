Simona Ventura, frecciatina a Mara Venier e Barbara D'Urso: “a loro preferisco la pizza”

Simona Ventura non perde l'occasione per lanciare frecciatine a Mara Venier e Barbara D'Urso: intervistata da Il Fatto Quotidiano la conduttrice torinese ha detto che ai loro programmi preferisce mangiare una pizza.

Tra Simona Ventura e Mara Venier i rapporti si sono incrinati nel corso degli anni, prima le due andavano d'amore e d'accordo tanto che la Ventura chiamò la Venier come opinionista della sua Isola dei famosi. In un'intervista di qualche anno fa al settimanale Chi 'Zia Mara' però aveva detto: "la vita ti porta a fare delle scelte e io, alla mia età, per come vivo, amo circondarmi di persone sincere, tutto qui", rispondendo al giornalista che le chiedeva cosa era successo con la conduttrice torinese.

A qualche anno di distanza la situazione non è migliorata, come dimostra l'intervista di 'Super Simo' a Il Fatto Quotidiano, quando il giornalista del quotidiano le ha chiesto se preferisca guardare i programmi della D'Urso o della Venier, la Ventura ha risposto: "Tra loro due allora scelgo la pizza".

Altra musica invece quando si parla di Milly Carlucci e Maria De Filippi, per le due regine del sabato sera di Rai e Mediaset la Ventura nutre una grande ammirazione: "Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l'altra e viceversa".

Simona Ventura poi ha parlato delle persone del mondo dello spettacolo con cui è in buoni rapporti: "I miei amici nel mondo dello spettacolo sono Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego, con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un'ingiustizia la chiusura del suo programma e l'ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto".

Paola Perego e Simona Ventura nella prossima stagione condurranno insieme il programma Citofonare Rai2.