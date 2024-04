Simona Ventura abbandona Citofonare Rai2: “Ci ho provato” (VIDEO)

Nonostante la sua proverbiale forza di volontà, SuperSimo si è dovuta arrendere e ha abbandonato la conduzione di Citofonare Rai 2. Simona Ventura, nella puntata del 14 aprile, si è presentata in studio con gli stessi problemi fisici che l'affliggono da circa dieci giorni: una fastidiosa paresi facciale che non le ha permesso di presentare, insieme a Paola Perego, il programma della domenica.

Cosa è successo al viso di Simona Ventura?

La scorsa settimana, Simona Ventura ha spiegato al Corriere della Sera di avere la paralisi del settimo nervo cranico facciale: "Non sapevo nemmeno che esistesse. Ma so che passerà", ha raccontato al quotidiano milanese.

Il problema si era presentato qualche giorno prima: al risveglio, si era accorta che parte del suo viso era bloccato. Al suo fianco c'era il compagno Giovanni Terzi, i due si sposeranno il prossimo sei luglio.

A distanza di sette giorni, le condizioni fisiche di SuperSimo non sono migliorate, anzi, la situazione sembra peggiorata rispetto al 7 aprile, tanto che oggi, a differenza di domenica scorsa, la conduttrice ha dovuto abbandonare gli studi di Citofonare Rai 2, lasciando il timone della trasmissione alla sola Paola Perego.

"Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica", ha detto Paola Perego, "perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così".

"L'ho fatto, ci ho provato, però Paola, mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me", ha detto la Ventura alla sua amica e collega.

Stasera Simona Ventura è annunciata tra i protagonisti de "Il Tavolo", di cui è ospite fissa, ma difficilmente la vedremo nel consueto spazio finale di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio che questa sera intervisterà Zendaya. Martedì, invece, dovrebbe essere tra le protagoniste di Belve, ma la sua intervista sarebbe stata registrata prima della paresi.