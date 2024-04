Simona Ventura sulla paresi facciale: 'Mi sto curando, ci vuole tempo ma passerà'

Simona Ventura sta meglio dopo essere stata colpita da una paresi facciale parziale. La conduttrice è apparsa in studio domenica mattina con parte del viso bloccato ma, nonostante la preoccupazione del pubblico, ha continuato a condurre il programma accanto a Paola Perego. In un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato che sta seguendo delle cure e che il problema scomparirà col tempo.

Il video di domenica mattina su Instagram che ha allarmato i fan della showgirl

La ex conduttrice di Mai dire gol merita a pieno titolo il soprannome di "Super Simo", come dimostra ancora una volta la sua forza e tenacia. Nonostante si sia svegliata con parte del viso bloccata, ieri si è presentata regolarmente davanti alle telecamere per condurre Citofonare Rai2, il programma che accompagna la domenica mattina il pubblico su Rai 2.

Prima di andare in onda, Simona aveva mostrato parte del suo viso bloccato in un video condiviso su Instagram. Nel corso della trasmissione aveva precisato "non è niente di che, è il freddo, mi sto curando", invitando il cameramen ad inquadrarla senza problemi.

Simona Ventura sulla paresi facciale: "Non è un problema neurologico"

Il quotidiano milanese ha riportato che giovedì mattina Simona Ventura si trovava a Roma con il suo compagno Giovanni Terzi, che sposerà il sei luglio. È stato proprio al risveglio che si è accorta di avere la parte sinistra del viso bloccata.

"Lì per lì, un grande spavento - ha raccontato al Corriere della Sera - poi per fortuna ho capito che non era nulla di grave. Ho la paralisi del settimo nervo cranico facciale. Non sapevo nemmeno che esistesse. Ma so che passerà", ha precisato rassicurando i numerosi fan che la seguono anche su Nove, dove ogni domenica è ospite fissa di Fabio Fazio a Il Tavolo.

Le analisi e gli esami di routine hanno confermato la diagnosi: si tratta di paralisi del settimo nervo cranico facciale. Simona Ventura ha dichiarato: "Sono andata in onda lo stesso, non mi sono riposata, io non mollo mai, neppure morta".