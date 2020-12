Simon Pegg ha rifiutato un ruolo in un film di Quentin Tarantino: "È stata dura"

Simon Pegg si è detto molto dispiaciuto all'idea di aver rifiutato un ruolo in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino: ecco per quale motivo.

Simon Pegg ha dichiarato di essere dispiaciuto all'idea di aver rifiutato di prendere parte ad un film di Quentin Tarantino. L'attore di 50 anni è noto per aver interpretato L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz e La fine del mondo - tutti e tre i film sono stati diretti da Edgar Wright - e, recentemente, è apparso in Truth Seekers, nuovo originale prodotto e distribuito da Amazon Studios. Nel momento in cui Quentin Tarantino gli aveva offerto una parte per il suo Bastardi senza gloria, Simon Pegg aveva appena firmato per doppiare Dupond ne Le avventure di Tintin-Il segreto dell'unicorno, diretto da Steven Spielberg.

Michael Fassbender è il tenente Archie Hicox nel film Bastardi senza gloria

In un'intervista per Radio Times, Simon Pegg ha dichiarato: "Ero stato scelto per recitare in un nuovo film di Quentin Tarantino ma ho dovuto abbandonare la produzione perché avevo già preso un altro impegno. Quella settimana è stata davvero dura perché ho dovuto scegliere tra Steven Spielberg e Quentin Tarantino". D'altro canto, Le avventure di Tintin ha dovuto affrontare notevoli difficoltà e numerose cancellazioni. Inizialmente, il film sarebbe dovuto uscire nel 2008 ma l'abbandono da parte di Universal Pictures - che ha lasciato il progetto alla sola Paramount Pictures - ha avuto pesanti ripercussioni. Alla fine, il film di Steven Spielberg è arrivato in sala soltanto nel 2011.

La produzione di Bastardi senza gloria, invece, ha avuto inizio nel 2008 e il film è stato distribuito l'anno successivo. Come ricorda Cover Media, il progetto di Tarantino è valso il Premio Oscar come Migliore Attore Non Protagonista a Christoph Waltz e ha offerto a Brad Pitt e a Diane Kruger la possibilità di portare in scena performance straordinarie. Pegg, poi, ha commentato anche il rumour secondo cui il suo ruolo sarebbe stato assegnato a Michael Fassbender: "Non lo rivelerò mai. Comunque, la persona a cui è andato il ruolo ha fatto un lavoro nettamente superiore a quello che avrei fatto io!".