Simon Pegg e Minnie Driver star della commedia Nandor Fodor And The Talking Mongoose

Nandor Fodor And The Talking Mongoose vedrà Simon Pegg nei panni del parapsicologo ungherese-americano Nandor Fodor e Minnie Driver in quelli della sua assistente intenti a indagare su una mangusta parlante.

Simon Pegg e Minnie Driver saranno protagonisti della folle dark comedy Nandor Fodor And The Talking Mongoose, scritta e diretta da Adam Sigal, le cui riprese sono già in corso a Leeds, in Inghilterra.

Basata su eventi realmente accaduti, Nandor Fodor And The Talking Mongoose è ambientata nel 1935 e vede Simon Pegg nei panni del parapsicologo ungherese-americano Nandor Fodor, chiamato a occuparsi di uno strano evento sull'Isola di Man. Una famiglia britannica media, gli Irving, aveva affermato di essere stata contattata da un'entità misteriosa nella loro fattoria: una mangusta parlante di nome Gef.

Minnie Driver interpreterà Anne, l'assistente di Fodor, che viaggia con lui e lo segue in un territorio inesplorato.

Nel cast di Nandor Fodor And The Talking Mongoose troviamo anche Tim Downie, Ruth Connell, Paul Kaye, Gary Beadle e Drew Moerlin.

"Nandor Fodor And The Talking Mongoose è una storia talmente strana che non potevo credere che fosse vera", ha dichiarato il regista Adam Sigal. "Non c'è nessun altro oltre a Simon che potrebbe incarnare questo personaggio e portarci in questo viaggio folle".