Silvio Orlando premio alla carriera al Social World Film Festival 2021

Uno sguardo al passato con gli omaggi a Marcello Mastroianni e Raffaella Carrà, la valorizzazione dei protagonisti del presente e le occasioni per i talenti del futuro. Il tutto nel segno dell'amore per il cinema. Dall'11 al 18 luglio a Vico Equense torna il Social World Film Festival 2021, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale, diretta del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo che vedrà il premio alla carriera assegnato a Silvio Orlando.

Un intenso Silvio Orlando nel film La passione

In 19 sezioni, competitive e non, sono state selezionate 600 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 32 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 52 paesi dei 5 continenti. Un programma che si sviluppa in otto giorni per riflettere grazie alla settima arte, declinati in 20.000 minuti tra proiezioni in presenza e on demand, 90 eventi tra incontri, dibattiti, masterclass, attività con le giurie. Torna per il 2021 la sezione per le opere a tema e girate durante l'emergenza e le selezioni verticale e VR. Tema di quest'anno è "Vita. Esistenza, scopo, realtà", messaggio di speranza per poter tornare a riempire presto le sale cinematografiche.

Gli ospiti della 11esima edizione dedicata a Mastroianni

Ogni sera il pubblico potrà incontrare i protagonisti del piccolo e del grande schermo che sfileranno sul red carpet allestito quest'anno al complesso monumentale SS. Trinità e Paradiso (Viale della Rimembranza). Cerimonia di apertura il 12 luglio tutta al femminile con la premiazione delle attrici Pina Turco, madrina di questa edizione, Marina Confalone, Nunzia Schiano e Antonella Morea. Tra gli ospiti Guglielmo Poggi e Ludovica Nasti (13 luglio), Massimo Boldi, Gianfranco Gallo, Gino Rivieccio e Gianni Parisi (14 luglio), Paolo Ruffini e Gigi Savoia (15 luglio). Grande attesa per l'arrivo dell'attore Silvio Orlando (16 luglio): premio alla carriera e un incontro con i giovani del festival; nella stessa serata premio speciale al miglior produttore a Marco Belardi. Presentati da Roberta Scardola, gli artisti interverranno su vari argomenti come il cinema in rosa, le opportunità e dei limiti dei film a tema sociale. Ogni serata sarà introdotta da un omaggio a Raffaella Carrà tra clip dei suoi film, delle sue interviste, dei suoi indimenticabili balli.

Preapertura domenica 11 luglio alle ore 18 con l'inaugurazione della mostra fotografica "I 100 volti di Marcello Mastroianni" a cura di Giuseppe Alessio Nuzzo, alla presenza di Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, e Annalisa Donnarumma, assessore alla cultura e al turismo del comune di Vico Equense, al Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina (Corso Filangieri, 98). Una panoramica sui suoi oltre 140 film dalla commedia sentimentale al dramma, dalla satira di costume al film storico fino ad arrivare al grottesco.

Nella sala multimediale verranno proiettate interviste con Enzo Biagi, Raffaella Carrà, momenti in cui parla della sua esperienza sul set di Federico Fellini, con Greta Garbo, Massimo Troisi, nei filmati di Rai Teche. Inoltre, la voce del divo italiano più amato nel mondo, a cui è dedicata questa edizione, verrà trasmessa in filodiffusione per tutta la città che durante questi giorni cambia anche la toponomastica con la comparsa dell'Arena Fellini, Arena Loren, Viale Gassman e sale che prendono i nomi di Bertolucci, Rosi, Troisi, Tornatore.

Doppia proiezione tutte le sere

Tutte le sere il pubblico avrà la possibilità di scegliere tra due schermi. Film di apertura The Father - Nulla è come sembra di Florian Zeller con Anthony Hopkins, film vincitore di 2 Premi Oscar (ore 21 del 12 luglio) nell'Arena Fellini, allestita nel complesso SS. Trinità e Paradiso, per la sezione "Grande Schermo". In programma anche Crudelia di Craig Gillespie con Emma Stone (13 luglio), Tenet di Christopher Nolan con John David Washington e Robert Pattinson (14 luglio), Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare di Shawn Seet con Geoffrey Rush (15 luglio), e Un altro giro di Thomas Vinterberg, vincitore del Premio Oscar 2021 come Miglior Film Straniero (16 luglio).

La programmazione della Sala Troisi del teatro Mio è dedicata agli incontri d'autore. Il primo sarà con le attrici Pina Turco e Marina Confalone che introdurranno la proiezione del film "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis (ore 22 del 12 luglio), poi tocca a Guglielmo Poggi per "Il Tuttofare" di Valerio Attanasio (13 luglio), "Volevo Nascondermi" di Giorgio Diritti (14 luglio) alla presenza del compositore Premio David di Donatello Marco Biscarini, "Up & Down - Un film normale" in presenza del regista e protagonista Paolo Ruffini (15 luglio), "Il papà di Giovanna" di Pupi Avati (16 luglio) con il protagonista Silvio Orlando, film per il quale ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Cerimonia di premiazione il 17 luglio con red carpet, incontri e dibattiti in presenza di autori, registi e protagonisti delle opere in concorso al Social World Film Festival tra cui i registi Pappi Corsicato e Alessandro D'Alatri, gli attori Luka Peros della serie Netflix "La casa di carta", Caterina Shulha, Antonio Milo, Rosalia Porcaro.