Silo 2: lo showrunner anticipa la prossima stagione da brividi

Sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita ufficiale per la seconda stagione di Silo, lo showrunner Graham Yost ha anticipato ciò che gli spettatori possono aspettarsi dalla nuova stagione del dramma distopico guidato da Rebecca Ferguson.

La serie sci-fi di Apple TV+, ambientata in un futuro distopico, è incentrata su migliaia di persone che vivono come una comunità in un enorme silo dotato di molteplici regolamenti che credono li protegga dai pericoli esterni. Per sopravvivere, tutti devono attenersi alle regole. Tuttavia, pochi individui dei livelli più bassi del Silo credono che la minaccia sia in realtà all'interno dei confini del losco sotterraneo.

Silo è basato sulla trilogia di romanzi (Wool, Shift e Dust) di Hugh Howey. Oltre all'emozionante aggiornamento di Yost sulla seconda stagione di Silo, è stato svelato un primo sguardo alla protagonista. Potete guardare la foto di seguito.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Silo?

Ora che la serie è stata rinnovata per la seconda stagione proprio il mese scorso, lo showrunner ha condiviso in un'intervista con Entertainment Weekly che la seconda stagione diventa "davvero, davvero spaventosa". Inoltre, secondo Yost, la seconda stagione adatterà Wool in modo leggermente diverso e sarà incentrata su due storyline separate.

"C'è l'inizio di un appello alla ribellione, perché Juliette è andata oltre la collina, quindi forse fuori è sicuro. Ma quello che abbiamo visto nell'altro silo è cosa potrebbe succedere se la ribellione andasse male e tutte le persone morissero, quindi questa è la tensione di base della stagione", ha detto Yost.

Lo showrunner ha aggiunto: "Una è con Juliette in quest'altro silo e l'altra è nel suo silo di origine. Juliette sa cosa potrebbe accadere al suo silo, e c'è un modo per tornare da loro e aiutarli a impedire che ciò accada? La situazione sta iniziando a diventare molto, molto spaventosa".

Silo è interpretata anche da Rashida Jones, David Oyelowo, Tim Robbins, Harriet Walter, Common, Rick Gomez, Avi Nash, Chinaza Uche e altri ancora. La sinossi ufficiale recita: "In un futuro rovinato e tossico, una comunità vive in un gigantesco silo sotterraneo che sprofonda per centinaia di piani. Lì, uomini e donne vivono in una società piena di regole che credono siano destinate a proteggerli".