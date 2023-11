Silent Night: Joel Kinnaman ha provato a non parlare per due mesi durante le riprese del film di John Woo

Joel Kinnaman racconta del suo tentativo di non parlare per due mesi durante le riprese del film Silent Night per entrare meglio nel ruolo.

Durante il Tonight Show l'attore Joel Kinnaman ha raccontato del suo tentativo di non parlare per due mesi durante le riprese di Silent Night - Il silenzio della vendetta di John Woo. L'attore intendeva prepararsi al meglio al ruolo che doveva interpretare: un padre che perde la voce in un incidente improvviso.

Kinnaman ha ricordato di aver detto alla fidanzata Kelly Gale: "Questo sarà un film difficile per la nostra relazione. Non parlerò per tutta la durata delle riprese e non parlerò nemmeno con te. Quindi non avremo alcuna comunicazione". Dato che la fidanzata si era mostrata titubante all'idea, i due avevano consultato il loro psicologo di coppia per gestire al meglio la situazione.

Alla fine la coppia ha deciso che Kinnaman avrebbe smesso ufficialmente di parlare una volta arrivato a Città del Messico per l'inizio delle riprese. L'attore però ha iniziato a sentirsi profondamente solo e ha infranto la regola chiamando la moglie e rimandando l'inizio del periodo di silenzio al primo giorno sul set.

"Poi inizia il primo giorno di riprese e salgo in macchina. Sono stato molto silenzioso per tutto il tragitto verso il set. E poi, arrivo nella roulotte del trucco e tutti gli altri vanno in giro e parlano tra loro mentre io rimango lì seduto da solo", ha raccontato l'attore di The Killing. A quel punto Kinnaman si è reso conto che non sarebbe riuscito a resistere sei settimane senza alcuna comunicazione verbale e ha deciso di abbandonare il tentativo. "Il silenzio durante il tragitto in macchina mi ha caricato e mi è servito per il resto delle riprese" ha concluso l'attore scherzando.

Silent Night - Il silenzio della vendetta: il poster italiano ufficiale del ritorno all'azione di John Woo

Silent Night

Nel thriller d'azione Silent Night - Il silenzio della vendetta, Joel Kinnaman interpreta un uomo in cerca di vendetta per la morte del figlio minore, ucciso accidentalmente nel corso di una sparatoria tra bande. Il personaggio di Kinnaman si prepara allora a entrare nella malavita il giorno della vigilia di Natale per vendicare la morte del figlio.

La particolarità di questo film di John Woo (noto per Face/Off - Due facce di un assassino) è la quasi completa mancanza di dialoghi, dato che il personaggio di Kinnaman viene colpito da uno sparo di arma da fuoco alla gola in una delle scene iniziali. Il regista si è espresso a questo proposito spiegando che il mutismo del personaggio ha rappresentato per lui la sfida più grande: "Era una sceneggiatura molto intelligente e la storia mi ha davvero toccato perché ho tre figli. La sfida più grande è come far accettare al pubblico una storia senza dialoghi e farli commuovere, fargli capire che non si stanno perdendo qualcosa". Il cast di Silent Night comprende anche Scott Mescudi (in arte Kid Cudi) che interpreta un poliziotto. Il film uscirà nelle sale il 30 novembre.