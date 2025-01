Sigourney Weaver: La tempesta, in scena nel West End, interrotto da due attivisti per l'ambiente

Alcuni attivisti per l'ambiente appartenenti al movimento Just Stop Oil hanno interrotto la rappresentazione londinese con al diva di Avatar.

Una performance teatrale londinese della leggenda di Hollywood Sigourney Weaver, in scena nel West End con La tempesta di Shakespeare, è stata interrotta bruscamente quando due attivisti di Just Stop Oil hanno preso d'assalto il Theatre Royal Drury Lane durante la performance di lunedì sera.

Gli attivisti, brandendo uno striscione arancione che dichiarava "Oltre 1,5 gradi è un naufragio globale" - riferimento puntuale sia al racconto di Shakespeare di una nave condannata che ai recenti dati sul cambiamento climatico - sono stati accolti da un misto di fischi e applausi. La protesta è durata meno di un minuto prima che la coppia venisse scortata fuori dal palco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La lotta al cambiamento climatico

Just Stop Oil, gruppo noto per le loro dimostrazioni presso noti monumenti culturali come il Chelsea Flower Show, i concerti di The Proms e Stonehenge, hanno collegato la loro protesta ai recenti studi climatici i quali rivelano che le temperature globali avrebbero superato l'obiettivo di 1,5°C concordato a livello internazionale nel 2024. Il gruppo chiede che il governo inglese implementi un piano per l'uscita dai combustibili fossili entro il 2030.

Questa non è la prima volta che gli attivisti ambientali interrompono eventi di alto profilo per attirare l'attenzione sulla loro causa, con la National Gallery tra i loro precedenti obiettivi. Quest'ultima dimostrazione si è svolta sullo sfondo delle crescenti preoccupazioni degli scienziati i quali avvertono che il superamento della soglia di 1,5 gradi potrebbe innescare conseguenze ambientali devastanti.