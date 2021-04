Il Signore degli Anelli, Stephen Ure: "Philippa Boyens ha messo negli script un sacco di cose senza senso"

Secondo Stephen Ure, interprete di uno degli Orchi ne Il signore degli anelli, la sceneggiatrice Philippa Boyens avrebbe messo negli script un sacco di cose senza senso.

Il signore degli anelli - Le due torri

I fan non conoscono il volto di Stephen Ure, coperto da chili di trucco prostetico, ma ricordano il suo ruolo, l'Orco Grishnákh, capitano di Mordor, nella trilogia de Il signore degli anelli. L'attore ha ricordato la sua esperienza neozelandese sul set della trilogia in un'intervista a Thrillist in cui ha commentato alcune battute presenti nella saga.

Una delle scene più famose che vedono coinvolto Stephen Ure è quella dello scontro tra Orchi e Uruk-hai ne Il signore degli anelli - Le due torri sulla possibilità di mangiare gli hobbit Pipino e Merry. Lo scontro culmina in un Uruk-hai che proclama: "Sembra che la carne sia tornata in menù, ragazzi!" Battuta pesantemente criticata dai fan che si sono posti varie domande sullo stile di vita degli Uruk-hai: ci sono ristoranti e menù nella Terra di Mezzo?

"Ci sono molte cose che non hanno davvero senso. Ovviamente non sapevano cosa fosse un menu" ha dichiarato Stephen Ure a Thrillist. "Nessuno di noi ha mai contestato la scrittura, perché sarebbero scappati a riscriveranno lasciandoti lì in mezzo ad aspettare. Davvero, alla fine della giornata volevo solo che finisse per togliermi di dosso tutta quella roba. Non avevo idea che questa scena sarebbe diventata così famosa."

Stephen Ure ammette di aver notato molte ingenuità nelle sceneggiature de Il Signore degli Anelli e confessa: "Era Philippa Boyens. Metteva lì dentro tutta questa roba che non ha senso. È stata aggiunta perché era l'esperta di Tolkien. Posso citare le battute che ha scritto Philippa. Come nel terzo film in cui interpreto Gorbag, e quando finalmente riesco a uscire dal grande combattimento degli orchi che inizia con la veste di Mithril per uccidere Frodo esclamo 'Ti farò sanguinare come un maiale sgozzato'"