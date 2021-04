Il Signore degli Anelli: la "mostruosa" versione sovietica riappare su Youtube e conquista i social (VIDEO)

Una versione sovietica degli anni novanta de Il Signore degli Anelli è recentemente riapparsa su Youtube e ha conquistato i social. Si tratta di un film per la televisione intitolato Khraniteli, trasmesso su Leningrad TV nel 1991: un vero e proprio live action basato sul primo libro del capolavoro di Tolkien.

La pellicola sovietica fu trasmessa in TV soltanto una volta, nello stesso anno della dissoluzione dell'Unione Sovietica per poi sparire per sempre (o quasi) negli archivi della televisione di Leningrado, prima di essere ritrovata, digitalizzata e condivisa in 2 parti su Youtube dalla stessa emittente televisiva.

Il film ha letteralmente conquistato i social, totalizzando più di mezzo milione di visualizzazioni su Youtube in pochi giorni. I primi a commentare sono stati degli utenti piuttosto nostalgici, uno dei quali ha dichiarato: "Questa versione è assurda e mostruosa ma allo stesso tempo è anche divina e magnifica."

Andato in onda un decennio prima dell'adattamento cinematografico di Peter Jackson, Khraniteli di certo non compete su nessun livello con le scenografie, le musiche, i costumi della versione più moderna della storia ma dimostra comunque quanto la grande opera di Tolkien sia stata in grado di penetrare anche all'interno di un regime totalitario come quello dell'Unione Sovietica.