Il Signore degli Anelli, c'è rivalità con Gli Anelli del Potere? Produttrice nega: "Ma quando mai"

Da quando la trilogia de Il Signore degli Anelli si è conclusa nel 2003, sono seguiti i tre live-action de Lo Hobbit, e una serie spin-off originale, Gli Anelli del Potere.

Ora, dopo un decennio di assenza dal grande schermo, la Terra di Mezzo è tornata nelle sale con l'epico anime Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim (ma nei prossimi anni debutteranno altre pellicole, tra cui il prequel The Hunt for Gollum diretto da Andy Serkis).

Diretto da Kenji Kamiyama, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è ispirato a una breve storia contenuta nelle appendici di Tolkien sull'ex re di Rohan, Helm Hammerhand, i suoi due figli e una figlia senza nome, che nel film diventa Héra.

Nonostante sia ambientato 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli, il film d'animazione presenta più di un legame con i film live-action: il regista Peter Jackson e Philippa Boyens, che hanno lavorato a tutti e sei i film, tornano entrambi come produttori.

In una nuova intervista rilasciata a GamesRadar+, Boyens ha parlato della "presunta rivalità" tra la serie di Amazon Prime Video e il team creativo dietro i film originali in live-action, questo nuovo film d'animazione e l'imminente spin-off, The Hunt for Gollum.

"Ho questa convinzione, e spero che sia vera, che per quanto riguarda Gli Anelli del Potere, penso che poter espandere questo mondo sia solo una cosa positiva", ha affermato Boyens.

"Amo particolarmente quel particolare pezzo di storia della Terra di Mezzo. Alcune persone sembrano pensare che ci sia una rivalità o un conflitto tra i progetti, ma non è assolutamente così e non credo che lo sia nemmeno da parte loro. Dovrebbero completarsi a vicenda. In questo modo abbiamo solo più storie di Tolkien, non è mai troppo".