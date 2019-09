Sid Haig, Rob Zombie: "Il Capitano Spaulding è morto ma non sarà dimenticato"

La morte di Sid Haig ha colpito nel profondo Rob Zombie, che non l'ha solo diretto in 5 film ma è stato anche un suo grande amico e grande fan, regalando all'attore il ruolo più memorabile di una lunga carriera, quello che Capitano Spaulding.

In un lungo messaggio affidato ai social, Rob Zombie ha espresso tutto il proprio dolore in un momento che sapeva sarebbe arrivato molto presto: "Ieri sera ho ricevuto la telefonata che temevo da Bill Moseley. Mi ha detto che il nostro amico Sid Haig era morto. Sono rimasto scioccato ma non posso dire che fosse inaspettato. So da tempo quanto Sid fosse malato e contro cosa stesse combattendo. Nell'ultimo anno, quando vedevo le sue foto nelle convention, ho pensato che avesse battuto quel male, ma la scorsa settimana, quando è tornato in ospedale, ho cominciato a temere il peggio".

Comincia così il post che continua con il tenero ricordo di un amico e di una continua fonte d'ispirazione per Zombie: "Sid e io abbiamo avuto una lunga chiacchierata il giorno in cui mi ha raccontato delle sue condizioni di salute, sapeva che 3 From Hell sarebbe stata probabilmente la sua ultima apparizione sullo schermo. Purtroppo era così. Sapevo che per Sid era molto importante che il Capitano Spaulding facesse un ultimo giro. Il tempo che ha trascorso sul set è stato breve ma quel giorno era in gran forma, ha dato il massimo e ha reso memorabile la sua scena".

Rob Zombie ha raccontato anche del loro primo, buffo incontro: "Era alla Universal. Sid uscì dallo spogliatoio indossando un costume da clown che era troppo piccolo per lui. Ci salutammo e iniziammo entrambi a ridere per quanto fosse inadatto al suo fisico quel costume. In seguito gli avremmo trovato un abito di gran lunga migliore. Mentre stavamo girando La casa dei 1000 corpi nessuno di noi sapeva che Sid stava creando un personaggio che sarebbe cresciuto in popolarità di anno in anno. Mi ha detto volte come il Capitano gli avesse cambiato la vita. Aveva rinunciato alla recitazione e invece, a 60 anni, aveva trovato un nuovo pubblico. So quanto fosse elettrizzato per questo.

Il Capitano ora non c'è più... ma non sarà mai dimenticato.

Riposa in pace Sid".

Rob Zombie ha diretto Sid Haig in 5 film, La casa dei 1000 corpi, La casa del diavolo, Halloween: The Beginning, Le streghe di Salem e l'ultimo 3 From Hell.