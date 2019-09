Sid Haig, morto il leggendario Captain Spaulding dell'horror

Sid Haig è morto stamattina in ospedale, dopo settimane in terapia intensiva: l'annuncio è stato dato dalla moglie su Instagram.

Sid Haig è morto. La notizia è stata confermata poche ore fa dalla moglie Suzie con un lungo post su Instagram. L'attore, noto per il ruolo del Capitano Spaulding nei film di Rob Zombie, era ricoverato da settimane in terapia intensiva dopo un grave incidente. Anche se non erano stati forniti ulteriori dettagli sul suo quadro clinico. In quell'occasione, la moglie aveva chiesto ai fan di pregare per lui.

"Sabato 21 settembre 2019, la mia luce, il mio cuore, il mio vero amore, il mio re, l'altra metà della mia anima, Sidney, è passato da questo regno a quello successivo. È tornato nell'Universo come una stella splendente nei cieli. Era il mio angelo, mio marito, il mio migliore amico e lo sarà sempre. Adorava la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Questo è stato uno shock per tutti noi. Chiediamo il rispetto della nostra privacy e del nostro tempo per il lutto. Sidney Eddie Mosesian 14/07/39 - 21/09/19. Marito, padre, nonno, amico. Buonanotte amore mio. Ci ritroveremo di nuovo, la prossima volta. Ti amo". Queste le parole scritte dalla moglie per informare della morte di Sid Haig.

Amatissimo dal pubblico, era diventato una vera icona per gli amanti dell'horror grazie al personaggio del Capitano Spaulding che, dopo il dittico La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo, ritroveremo anche in 3 From Hell che sarà purtroppo l'ultimo film in cui potremo vederlo. Si chiude così una carriera lunghissima, vissuta come caratterista in parti di tirapiedi dei cattivi di turno: dalla blaxploitation degli anni Settanta di Foxy Brown e Coffy a tanta tv in serie come Mission: Impossible e Batman. In mezzo anche due collaborazioni con Quentin Tarantino per Jackie Brown e Kill Bill volume 2.