Sid Haig, incidente per il Capitano Spaulding è in terapia intensiva

Sid Haig, incidente per il celebre attore di tanti horror di Rob Zombie: è in ospedale ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Sid Haig è rimasto coinvolto in un grave incidente: il leggendario interprete di tanti film horror di Rob Zombie, nel ruolo di Captain Spaulding, è terapia intensiva. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli sul suo quadro clinico, la moglie Suzie ha chiesto ai fan del marito di pregare per lui per una pronta guarigione.

"Sid ha avuto un incidente. E' in ospedale in terapia intensiva. Pregate per lui!". Queste le parole scritte dalla moglie sui social per annunciare la difficile situazione di Sid Haig, attore amatissimo dai fan per essere diventato negli ultimi anni una figura di culto degli horror di Rob Zombie grazie al personaggio del Capitano Spaulding che, dopo il dittico La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo, ritroveremo anche in 3 From Hell che uscirà negli USA tra un paio di settimane.

The Lords of Salem: Sid Haig in una scena del film

Una carriera lunga quella di Haig, perlopiù da caratterista in parti di tirapiedi dei cattivi di turno dalla blaxploitation degli anni Settanta di Foxy Brown e Coffy a tanta tv in serie come Mission: Impossible e Batman. In mezzo anche due collaborazioni con Quentin Tarantino per Jackie Brown e Kill Bill volume 2.