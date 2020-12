Sicario: Emily Blunt commenta la scelta di tagliare la scena iniziale originale

Tra i progetti più interessanti interpretati da Emily Blunt, sicuramente Sicario trova collocazione tra i primi posti di questa speciale classifica. Nel 2015, l'attrice ha avuto modo di collaborare con Denis Villeneuve e con altri colleghi in stato di grazia. In occasione di un chiacchierata con The Hollywood Reporter durante la campagna promozionale del suo nuovo film, Wild Mountain Thyme, l'attrice è intervenuta sulla questione relativa alla prima sequenza di Sicario.

Cannes: Emily Blunt presenta Sicario in conferenza insieme al regista Denis Villeneuve e Benicio del Toro

Durante un episodio del podcast Team Deakins registrato ad agosto scorso, il direttore della fotografia Roger Deakins e Joe Walker, storico montatore di Denis Villeneuve, si sono interrogati sulla sequenza d'apertura di Sicario. I due hanno rivelato che la scena che avrebbe dovuto dare inizio al film è stata tagliata in sede di montaggio. Secondo quanto previsto dalla sceneggiatura, Sicario sarebbe dovuto iniziare con una sequenza incentrata sul personaggio di Alejandro (interpretato da Benicio del Toro) intento ad interrogare un poliziotto tenendogli la testa sott'acqua. Prossimo all'asfissia, l'uomo viene sottoposto ad un massaggio cardiopolmonare e continua a rispondere ad altre domande. L'apertura avrebbe dovuto presentare Alejandro, contribuendo a suggerire il tono veramente duro del film. In questo modo, però, a detta di Villeneuve, l'intera prospettiva sarebbe stata distorta. A questo proposito, Roger Deakins ha affermato: "La presentazione di Benicio e la prospettiva del film hanno subito un cambiamento. Nel montaggio definitivo, invece, l'intero film è molto più incentrato su Emily Blunt. La prima sequenza originale mi manca però sono felice che non sia stata usata".

Joe Walker si è detto concorde con Deakins e ha dichiarato che una sequenza iniziale con Benicio del Toro avrebbe segnato l'immaginario dello spettatore, spingendolo ad identificarsi troppo con il suo personaggio. Come riportato da Indiewire, anche Emily Blunt è intervenuta nel dibattito a proposito della sequenza d'apertura di Sicario. Secondo l'attrice, si è trattata di una scelta giusta: "Ricordo di aver pensato che fosse molto interessante utilizzare il mio personaggio come quello principale del film. In Sicario, il personaggio che interpreto è all'oscuro di tutto, un po' come il pubblico in sala. Ho amato l'utilizzo della macchina da presa da parte di Roger Deakins, in un certo senso, è come se avesse trasformato una macchina in un altro personaggio in grado di capire e restituire ciò che un personaggio pensa e prova".

A proposito del personaggio di Kate Macer, Emily Blunt ha detto anche: "L'identificazione con il mio personaggio è molto forte perché il pubblico vede e sente ciò che lei vede e sente. Quindi, c'è piena coincidenza tra spettatore e personaggio. Credo che la prospettiva del mostrare il film attraverso il suo punto di vista sia stata quella giusta". Pressata sulla possibilità che Kate Macer possa tornare in un nuovo film della saga, l'attrice ha risposto dicendo che il suo personaggio non è stato incluso in Soldado, sequel diretto da Stefano Sollima. Per questo motivo, è difficile che Kate possa tornare in un ulteriore sequel.