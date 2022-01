Sia ha pensato al suicidio dopo le critiche negative al film Music

La cantante Sia ha debuttato come regista con il film Music e le critiche negative rivolte all'opera le hanno causato molti problemi, facendola arrivare a pensare anche al suicidio.

La star della musica ha svelato il drammatico dettaglio di quanto accaduto nella sua vita privata in un nuovo articolo pubblicato dal New York Times.

Il film Music è stato infatti travolto dalle critiche a causa della rappresentazione delle persone affette da autismo e per aver scelto come protagonista Maddie Ziegler, già star di video musicali come Chandelier, per la parte della giovane protagonista. Sullo schermo si racconta la storia di Music Gamble, una teenager autistica che affronta un drammatico cambiamento nella sua vita.

Sia Furler ha spiegato che, nonostante le nomination ai Golden Globe e alcune recensioni positive, è rimasta profondamente colpita dai commenti negativi: "Stavo pensando al suicidio, ho avuto una ricaduta e sono andata in rehab". Ad aiutare la cantautrice è stata Kathy Griffin: "Mi ha salvato la vita".

L'attrice le è stata molto vicino e, a un certo punto, l'ha persino invitata a cena in un ristorante pieno di paparazzi dove sono state fotografate insieme, creando un po' di positività intorno a lei.