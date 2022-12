Sì, Chef! - La Brigade - Una clip in esclusiva tratta dalla commedia francese

La commedia francese Sì, Chef! - La Brigade arriverà nelle sale italiane il 7 dicembre e una clip, in esclusiva per Movieplayer.it, mostra in anteprima uno dei momenti più importanti della storia.

Nel video si può infatti vedere la protagonista Cathy mentre fa un colloquio di lavoro, scoprendo che le sta venendo offerto il ruolo di responsabile di una mensa, non di un ristorante prestigioso come aveva pensato leggendo un annuncio.

Il film Sì, Chef! - La Brigade è stato diretto da Louis Julien-Petit (Le invisibili) e sarà distribuito nei cinema italiani grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm.

I protagonisti sono François Cluzet (Quasi Amici) e la vincitrice di un Premio César Audrey Lamy.

Al centro della trama, tra una prelibata portata e l'altra, c'è la sous-chef Cathy che saprà contagiare una multietnica brigata di giovani con la sua passione per la cucina e imparare a sua volta a tornare alle origini e alla genuinità di un mestiere fatto con le mani, con amore e con la voglia di condividere e prendersi cura degli altri.

Cathy è una chef di 40 anni, innamorata del suo lavoro e con un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani e, fra conti e complessità organizzative, si trova ad affrontare da subito le difficoltà del mestiere. Per rilanciarsi, Cathy accetta con riluttanza un lavoro da dipendente in una sperduta località fuori città, in quella che scoprirà poi essere la mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti. Inizialmente è poco convinta e per nulla entusiasta di questo nuovo lavoro, ma in breve tempo grazie alla sua straordinaria abilità e alla sua passione per la cucina inizierà a farsi amare dai ragazzi, i suoi nuovi colleghi e suoi nuovi amici, che a loro volta avranno anche tanto da insegnarle.