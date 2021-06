Shrek: Lord Farquaad e il retroscena "offensivo" sul personaggio

Lord Farquaad, antagonista del primo film di Shrek, sarebbe stato creato come attacco personale nei confronti dell'ex-capo di Jeffrey Katzenberg. Per l'esattezza, l'allora responsabile della DreamWorks Animation si sarebbe servito del personaggio, che non esiste nella fonte letteraria di William Steig, per prendere in giro Michael Eisner, all'epoca amministratore delegato della Disney.

Shrek, il tembile orco

I due si conoscevano dai tempi della Paramount, ed erano arrivati insieme alla Disney nel 1984, con Katzenberg incaricato di occuparsi del reparto cinema in generale e dell'animazione in particolare. Katzenberg si aspettava una promozione nel 1994, ma quando questa gli fu negata decise di lasciare l'azienda, fondando poi la DreamWorks insieme a Steven Spielberg e David Geffen. Eisner è rimasto al comando della Disney fino al 2004, prima di essere estromesso in seguito a disaccordi significativi con diversi partner creativi importanti (in particolare la Pixar).

Shrek 20 anni dopo: e vissero per sempre orrendi e contenti

I personaggi di Shrek

Oltre a una leggera somiglianza fisica, Farquaad sarebbe una caricatura di Eisner per il suo essere il signore del regno di Duloc (una palese parodia di Disneyland, al punto che gli avvocati della DreamWorks dovettero assicurarsi che il contenuto satirico fosse a prova di misure legali) e voler distruggere i personaggi delle fiabe (possibile allusione alla crisi della Disney Animation dopo l'allontanamento di Katzenberg). Inoltre, il nome del personaggio assomiglia molto all'insulto fuckwad ("coglione"), soprattutto se letto con accento inglese.

Shrek e Le follie dell'imperatore: cos'hanno in comune i due film?

Daddy's Home 2: John Lithgow in una scena del film

La parte di Farquaad fu offerta ad Alan Rickman, il quale rifiutò a causa di sovrapposizioni d'impegni con la saga di Harry Potter (il primo capitolo uscì qualche mese dopo Shrek). Il ruolo fu quindi assegnato a John Lithgow, il quale sostiene di essere stato scelto per una sorta di contrappasso comico: ci sono diverse gag sul complesso napoleonico di Farquaad, che è piuttosto basso, mentre Lithgow è famoso anche per il suo essere uno degli attori più alti di Hollywood (1,93 metri).