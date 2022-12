Showing Up: nel trailer Michelle Williams è un'artista alla ricerca del suo posto nel mondo

Kelly Reichardt ha diretto nuovamente Michelle Williams in occasione del film Showing Up, di cui è stato condiviso il trailer.

Nella primavera 2023 arriverà nelle sale americane il film Showing Up, il nuovo progetto diretto da Kelly Reichardt con protagonista Michelle Williams, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede una giovane artista che cerca di trovare il suo posto nel mondo e capire in che modo esprimere il proprio talento, interagendo inoltre con un insieme di personaggi molto particolari.

La regista Kelly Reichardt è tornata a collaborare con Michelle Williams per raccontare con Showing Up la storia di una scultrice che si prepara all'inaugurazione di una nuova mostra. La giovane sarà però in difficoltà nel trovare l'equilibrio tra i drammi che avvengono nella sua famiglia e mentre si relaziona con i suoi amici, e la sua dimensione artistica.

Gli eventi si svolgono nel corso di una settimana che metterà alla prova Lizzie, impegnata a ultimare le opere da proporre nell'esposizione, ad affrontare il padrone di casa che non risolve il problema della mancanza di acqua calda nel suo appartamento, e a gestire l'ansia riguardante il suo futuro nel campo dell'arte.

Nel cast del film ci sono anche Hong Chau, nel ruolo della vicina e rivale Jo, André Benjamin, Judd Hirsch, John Magaro, Lauren Lakis, Denzel Rodriguez, Jean-Luc Boucherot, Ted Rooney, Maryann Plunkett, Heather Lewis, Ben Coonley, Chase Hawkins, Izabel Mar e James Le Gross.

La sceneggiatura è stata firmata da Kelly Reichardt in collaborazione con Jonathan Raymond.