Michelle Williams sarà diretta nuovamente da Kelly Reichardt in Showing Up

Michelle Williams si prepara a collaborare nuovamente con la regista Kelly Reichardt in un nuovo film intitolato Showing Up. Per le due artiste questa è la quarta collaborazione dopo Wendy and Lucy, Meek's Cutoff e Certain Women.

Showing Up sarà prodotto da A24 che ha prodotto il precedente lavoro di Kelly Reichardt, First Cow, finora uno dei protagonisti dell'attuale stagione dei premi.

Scritto da Kelly Reichardt con il suo collaboratore abituale Jon Raymond, Showing Up è stato descritto da Deadline come un "ritratto vibrante e divertente di un'artista in procinto di un'esibizione che cambierà la sua carriera per sempre. Mentre si destreggia tra famiglia, amici e colleghi, il caos della sua vita diventa una fonte di ispirazione per la sua arte."

