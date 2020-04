Addio a Shirley Douglas, morta la madre di Kiefer Sutherland

Shirley Douglas, attrice canadese nota per l'attivismo nell'ambito dei diritti civili e per essere madre di Kiefer Sutherland, è morta all'età di 86 anni per le conseguenze di una polmonite (non correlata al Coronavirus).

Una foto di Shirley Douglas

A dare la notizia via Twitter è stato lo stesso Kiefer Sutherlandche scrive: "Stamattina presto mia madre, Shirley Douglas, è morta per le conseguenze di una polmonite (non correlata al Coronavirus). Mia madre era una donna straordinaria che ha condotto una vita straordinaria. Purtroppo aveva problemi di salute da tempo e noi sapevamo che questo giorno sarebbe giunto. A tutte le famiglie che hanno perso i loro cari inaspettatamente a causa del coronavirus, il mio cuore è con voi. Per favore, state al sicuro."

Shirley Douglas è nata il 2 aprile 1934 a Weyburn, Saskatchewan. Ha cominciato a recitare negli anni '50 presso il Regina Little Theatre. Si è diplomata alla Royal Academy of Dramatic Art a Londra nel 1952 e ha lavorato a lungo in Inghilterra prima di fare ritorno in Canada nel 1957.

La Douglas è apparsa in Lolita di Stanley Kubrick (1962) e Inseparabili di David Cronenberg (1988). Ha recitato insieme al figlio Kiefer Sutherland in una produzione teatrale del 1997, The Glass Menagerie, al Royal Alexandra Theatre e al National Arts Centre. Ha anche interpretato i Monologhi della Vagina nel 2000.

Come attivista, ha fatto parte del Movimento Americano per i Diritti Civili contro la Guerra in Vietnam, ha sostenuto i diritti delle donne, degli immigrati ed è tra i fondatori del gruppo "Friends of the Black Panthers". Ha, sostenuto, inoltre la sanità pubblica in Canada contro le privatizzazioni. Nel 2003 è stata nominata Officer of the Order of Canada.