Shining: torna al cinema in versione restaurata il capolavoro di Stanley Kubrick

Quasi 45 anni dopo il suo debutto nelle sale cinematografiche, Shining di Stanley Kubrick farà ritorno sul grande schermo in una speciale versione restaurata in 4K.

L'ppuntamento è fissato per il 7, 8 e 9 ottobre prossimi. Tre giorni per ritrovare i corridoi dell'Overlook Hotel in cui il piccolo Danny (Danny Lloyd) corre con il suo triciclo, l'istrionico Jack Nicholson nei panni del tormentato scrittore Jack Torrance e l'indimenticata Shelley Duvall in quelli della moglie Wendy in uno dei film più inquietanti di sempre.

Per l'occasione, Lucky Red, che lo distribuirà nelle sale italiane, ha diffuso in streaming uno speciale trailer dedicato proprio a questa nuova versione in 4K che mostra le scene più iconiche del capolavoro tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King.

L'odio di Stephen King

Nonostante sia oggi ritenuto un capolavoro, e non solo all'interno del genere in cui la storia del cinema l'ha incasellato, la pellicola non fu accolta molto bene dalla critica ma soprattutto fu accolta malissimo dallo scrittore, che definì il lavoro di Kubrick troppo freddo, il Jack di Nicholson troppo pazzo e la Wendy di Shelley Duvall solo stupida.

Come se non bastasse, nel 1981 fu persino candidato ai Razzie Awards in due categorie: Peggior film per Stanley Kubrick e Peggiore attrice non protagonista per Shelley Duvall.

Per quei pochi che ancora non hanno avuto modo di vedere il film, Shining segue le vicende dello scrittore Jack Torrance (Jack Nicholson), che accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell'elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie (Shelley Duvall) e al figlio (Danny Lloyd). Ma quando la prima bufera di neve si abbatte sull'hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse si?