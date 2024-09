Shining: l'Overlook Hotel diventa il regno dell'orrore per i fan della Blumhouse, ma solo per 10 giorni

Gli ospiti dell'hotel che ha ispirato l'Overlook Hotel di Shining potranno godere di terrificanti soggiorni a tema Insidious, Auguri per la tua morte e The Purge grazie a Blumhouse.

Fan di Blumhouse a rapporto. Vi piacerebbe trascorrere un soggiorno in hotel in stanze a tema Insidious, Auguri per la tua morte o The Purge? Adesso è possibile e lo sarà per ben dieci giorni. Dal 18 al 28 ottobre Peacock affitterà lo Stanley hotel, il resort del Colorado che ha ispirato l'Overlook Hotel di Shining, per una due giorni di terrore.

I fan dell'horror che si recheranno a Estes Park avranno l'opportunità di trascorrere due notti in una stanza basata su uno dei quattro film di Blumhouse: The Purge, Insidious, Freaky e Auguri per la tua morte. L'evento interattivo sarà caratterizzato da terrificanti jump scare per tutto il fine settimana, che potrebbero includere l'essere tirati fuori dal letto durante il sonno, anche se i partecipanti possono personalizzare la loro esperienza tarandola sul loro coraggio. Ogni serata ospiterà anche proiezioni esclusive dei nuovi progetti Peacock, tra cui la prossima serie di James Wan, Teacup, prodotta attraverso l'etichetta di produzione Atomic Monster di James Wan.

L'unione fa la paura

L'evento a tema horror rappresenta un esempio di collaborazione tra Blumhouse e lo Stanley Hotel, un modello che potrebbe essere replicato in varie occasioni. La compagnia di Jason Blum aveva annunciato in precedenza i piani per curare una mostra di cinema horror ospitata all'interno dell'hotel in collaborazione con il Colorado Office of Film, Television and Media.

Una delle sale dell'Overlook Hotel nel film Shining

"Lo Stanley Hotel è un luogo sacro per i fan dell'horror e questo rende questa presenza allo Stanley Film Center un'estensione naturale per Blumhouse", ha affermato Jason Blum a gennaio 2024. "I fan potranno accostarsi ai loro film preferiti, anche se potrebbero voler mantenere le distanze con alcuni degli articoli della nostra collezione. Siamo entusiasti di metterci al lavoro, ma prima dobbiamo uscire dal labirinto di siepi".

Tra gli eventi in arrivo nell'hotel, oltre a un weekend di spaventi di ogni genere, la presentazione del nuovo videogame della compagnia, Fear the Spotlight. Coloro che sono abbastanza coraggiosi possono prenotare il loro soggiorno sul sito web dello Stanley Hotel. Il pacchetto weekend include un soggiorno di due notti in una camera doppia al The Lodge, una Scare Experience interattiva, una cena di benvenuto gratuita, un credito di 100 dollari per la colazione o il pranzo al Brunch & Co., proiezioni serali e due buoni per bevande al Bar Blumhouse.