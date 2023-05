Shining: il terrificante gioco da tavolo ispirato al film di Stanley Kubrick è in super sconto su Amazon

Il gioco da tavolo ispirato a Shining, il celebre il celebre film di Stanley Kubrick dal libro di Stephen King, è attualmente in offerta su Amazon. Targata Asmodee, quest'esperienza collaborativa vi trasporterà nel celebre Hoverlook Hotel, in cui dovrete fare i conti con i suoi terribili segreti. Sul sito potete trovare il gioco a 19.99 €, con uno sconto del 33% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box seguente.

Nel dettaglio, la scatola del gioco da tavolo di Shining contiene: 1 tabellone, 5 pedine, 52 carte Shining, 16 carte evento, 5 carte ruolo, 68 segnalini Forza di Volontà, 15 segnalini salute, 2 dadi, 1 indicatore del mese, 1 portachiavi stanza 237 del primo giocatore e il regolamento.

Shining: la spiegazione dell'enigmatico finale

Come nel celebre film e libro i giocatori del gioco da tavolo di Shining dovranno tentare in tutti i modi di custodire l'Overlook Hotel. Il mantenere la propria sanità mentale è quindi centrale, evitando di essere corrotti delle ombre nelle stanze. Durante il turno ci si muove nei meandri della struttura, e nel corso dell'esplorazione vengono rinvenuti i segnalini Forza di Volontà. Successivamente i Custodi sono sottoposti alle visioni di un passato orribile; qui la Forza di Volontà sarà centrale per evitare di essere Posseduti e nuocere ai propri compagni. Tutti i giocatori devono sopravvivere per 4 mesi, evitando di diventare le ennesime vittime dell'Hotel.