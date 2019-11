"Shining alla Casa Bianca": ecco il nuovo progetto horror di Fede Alvarez

Fede Alvarez si prepara a dirigere un nuovo horror ambientato a Washington D.C. descritto come "Shining alla Casa Bianca". Il film, sviluppato insieme al socio Rodolfo Sayagues, sarà prodotto dalla loro Bad Hombre Films in sinergia con Legendary Pictures.

Roma 2018: Fede Álvarez al photocall di Millennium: Quello che non uccide

L'horror, ancora privo di titolo, è descritto come Shining ambientato alla Casa Bianca. Fede Alvarez dirigerà il film scritto da Joe Epstein.

Alvarez ha un secondo progetto in fase di sviluppo, si tratta di un nuovo remake di Non aprite quella porta che sarà scritto da Chris Thomas Devlin.

Parlando dei nuovi progetti, Fede Alvarez ha dichiarato: "Stiamo cercando di rivitalizzare una nuova significativa relazione con una firma potente come Legendary". I progetti precedenti del regista e del socio Rodolfo Sayagues includono il remake di La casa del 2013 e l'hit Man in the Dark.