Shia LaBeouf star del thriller Mace

Shia LaBeouf tornerà sul set in occasione del thriller Mace, diretto da Jon Amiel da una sceneggiatura di David Chisholm.

Il progetto sta venendo proposto da Myriad Pictures a potenziali investitori e distributori al mercato di Cannes.

La trama di Mace

Al centro della trama di Mace ci saranno due poliziotti molto diversi: l'esperto Mace (Shia LaBeouf), pericoloso e corrotto, e il giovane Virgil Woods (Trevor Jackson), che crede di poter cambiare il sistema dall'interno.

Il progetto è stato ispirato dalle recenti ingiustizie sociali avvenute per le strade americane e mostrerà Woods mentre si rifiuta di diventare vittima dei bulli e decide di reagire contro l'amorale Mac. Woods rischierà tutto ciò in cui crede pur di fermare Mace dal distruggere la città quando Mace dà il via a una guerra tra gang per coprire i propri crimini. Tutte le persone intorno a Mace sono in pericolo mentre il protagonista fa il suo gioco e cerca di cancellare le proprie tracce, a prescindere dal costo.

Al Pacino, Viggo Mortensen, John Travolta, Shia LaBeouf e Courtney Love nel nuovo thriller di Davi Mamet

Nel team della produzione Lawrence Steven Meyers, John Evangelides, Randy Dannenberg e Robert Maclean.

LaBeouf, tra i suoi prossimi progetti, sarà protagonista di Megalopolis diretto da Francis Ford Coppola e farà parte del cast di Assassination, diretto da David Mamet.