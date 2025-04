Shia LaBeouf, la star di Nymphomaniac protagonista del trailer di Henry Johnson diretto da David Mamet

A due anni di distanza dalla messa in scena della sua opera più recente in teatro, David Mamet è pronto a tornare al cinema con la trasposizione proprio della sua ultima pièce, Henry Johnson.

Si tratta di un ritorno al cinema per Mamet, a distanza di dodici anni dall'ultimo suo lavoro per lo schermo, il film tv Phil Spector, con Al Pacino. Per l'occasione, il regista riunisce l'intero cast dello spettacolo teatrale, capitanato da Shia LaBeouf.

Il primo trailer di Henry Johnson con Shia LaBeouf

Online è stato pubblicato il primo trailer di Henry Johnson, che in base a quanto riporta la descrizione è "un dramma che segue il protagonista (interpretato da Evan Jonigkeit) nel suo percorso alla ricerca di un centro morale, dopo che un atto di compassione sconvolge la sua vita. Rivolgendosi alle figure autoritarie che incontra lungo la strada, incluso il suo futuro compagno di cella, Gene (LaBeouf), il viaggio di Henry lo conduce lungo un sentiero di manipolazione e incertezza etica".

Lo spettacolo, che debuttò nel 2023 all'Electric Lodge di Venice, in California, ricevette ottime recensioni, in particolare per l'interpretazione di Shia LaBeouf nei panni di un detenuto manipolatore, un'interpretazione dotata di una 'deliziosa imprevedibilità'.

La carriera di David Mamet, tra cinema e teatro

Henry Johnson è scritto e diretto da David Mamet, noto per aver diretto La formula, Oleanna, La casa dei giochi, Hollywood, Vermont., Il colpo, Spartan e Il caso Winslow.

Primo piano di David Mamet

È noto anche per aver adattato per il grande schermo Americani, ora di nuovo in scena a Broadway con protagonista Kieran Culkin. Henry Johnson è tornato anche sul palco a Chicago e si appresta a sbarcare presto nelle sale cinematografiche.