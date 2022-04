Shia LaBeouf e Mia Goth hanno avuto il primo figlio (FOTO)

Shia LaBeouf e Mia Goth hanno avuto il loro primo figlio: questo venerdì sono state diffuse online alcune foto della coppia, paparazzata nei pressi di Pasadena, in California, nelle quali i due spingevano un passeggino mentre prendevano il sole; per adesso non conosciamo né la data di nascita del neonato né se i due hanno accolto un figlio o una figlia.

La notizia della gravidanza della Goth è stata confermata a febbraio dopo che l'attrice, 28 anni, è stata avvistata mentre faceva delle commissioni con indosso una maglietta bianca a maniche lunghe che mostrava la parte inferiore del suo pancione.

Più di recente, Mia e Shia, 35 anni, sono stati fotografati mentre camminavano a braccetto in un parco di Pasadena e trascorrevano un po' di tempo insieme prima dell'arrivo del loro bambino. La coppia si è incontrata per la prima volta durante le riprese di Nymphomaniac - Volume 2 di Lars von Trier e, a detta di entrambi, la scintilla è scattata fin da subito.

Shia LaBeouf e Mia Goth si sono sposati a Las Vegas nel 2016: a dare la notizia è stato proprio l'attore di Transformers durante un'apparizione al The Ellen DeGeneres Show. "Il piano era che fosse una cosa del tutto privata", ha ammesso la star. "Ma a Las Vegas fa parte del pacchetto, il pacchetto Tutankhamon: ottieni un live streaming gratuito del tuo matrimonio."