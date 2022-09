Shia LaBeouf: "Un giorno mia figlia mi cercherà su Google e vedrà un disgustoso pezzo di me..a"

Shia LaBeouf è un uomo diverso da quando si è convertito al cattolicesimo e, soprattutto, dal giorno in cui è nata sua figlia Isabel. L'attore di Fury, che condivide la piccola di 5 mesi con la moglie Mia Goth, ha parlato della paternità durante l'episodio del 31 agosto del podcast chiamato Real Ones di Jon Bernthal.

Riferendosi al modo in cui aveva "ferito un sacco di persone" prima della nascita della sua bambina, Shia ha detto che diventare padre per lui è stato come premere "una specie di strano pulsante di ripristino", aggiungendo che ha letteralmente cambiato il modo in cui vive la sua vita.

"Mi sta mettendo alla prova", ha spiegato l'attore. "È quasi come avere un ufficiale per la libertà vigilata sempre con te, per il resto della tua vita. Ho bisogno di qualcuno che mi renda responsabile. Isabel mi ha dato un nuovo scopo, ora sto imparando a essere un uomo di principi".

"C'è molto su cui devo lavorare", ha concluso Shia LaBeouf, riconoscendo che un giorno Isabel sarà in grado di leggere una serie di brutti articoli relativi al suo travagliato passato. "Avere una figlia e sapere che un giorno cercherà il tuo nome in un motore di ricerca e vedrà che sei un deplorevole e disgustoso pezzo di merda... è una cosa che fa male. Ho tempo fino a quando potrà leggere per creare una relazione con lei, affinché conosca più questa parte di me dell'uomo che sono stato in passato".