Shia LaBeouf, dopo le accuse di violenza andrà in rehab: "Ha bisogno di aiuto"

Shia LaBeouf andrà in rehab dopo le accuse di violenza sessuale e psicologica subite da parte di FKA Twigs. La rivelazione giunge dagli avvocati dell'interprete e sottolinea le enormi difficoltà che LaBeouf sta attraversando nell'ultimo periodo. Dopo il successo di Honey Boy, LaBeouf sembrava aver abbracciato una catarsi necessaria per la sua vita. La situazione, però, ha subito un nuovo capovolgimento e ha reso necessario un intervento ancora più complesso ed obbligatorio.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon: una scena con Shia LaBeouf

Shawn Holley, legale di Shia LaBeouf, ha dichiarato a E!News: "Shia ha bisogno di aiuto e ne è consapevole. Stiamo provando a comunicare al mondo intero quanto sia necessario che persone come lui ricevano la giusta assistenza di cui hanno disperatamente bisogno". In occasione di una lettera scritta al New York Times, l'attore ha detto che molte delle accuse che gli sono state rivolte sono false ma, allo stesso tempo, ha ammesso di non aver scuse per il suo alcoolismo e per le ripetute aggressioni rivolte a FKA Twigs. LaBeouf ha, poi, ammesso di essere in terapia ma di non aver fatto ancora nulla per i suoi problemi psichici e per la sua dipendenza dall'alcool.

Bryan Freedman, il legale di FKA Twigs, ha precisato che quello della pop-star non sia un attacco rivolto alla carriera di LaBeouf ma un grido di aiuto che moltissime donne lanciano senza essere ascoltate. L'avvocato ha dichiarato: "Shia ha abusato troppe volte di molte donne e ha necessità di essere aiutato. Episodi del genere, inoltre, non dovrebbero più accadere". D'altronde, l'attore ha un passato davvero complesso ed è stato accusato più volte di comportamenti decisamente singolari e fuori dai canonici. Ad esempio, nel 2014, l'attore è stato cacciato da un teatro di Broadway e nel 2017 è stato arrestato in Georgia per ubriachezza molesta.

Anche Sia ha recentemente sostenuto la posizione di FKA Twigs e ha accusato l'attore di comportamenti inappropriati. Dal canto suo, Shia LaBeouf ha risposto al New York Times: "Ho spesso abusato di me stesso e delle persone che mi hanno circondato. Mi scuso per tutte le volte in cui ho ferito gli altri. Non c'è nulla che io possa dire per difendermi".