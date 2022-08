Shia LaBeouf rivela di aver contemplato il suicidio: "Non volevo più vivere"

"Il mio mondo è andato in frantumi", queste sono le parole pronunciate da Shia LaBeouf descrivendo un periodo non molto lontano della sua carriera, dove ha dovuto affrontare incidenti d'auto, riabilitazione, scoppi emotivi, episodi violenti e una denuncia da parte dell'attrice FKA Twigs, la quale l'ha accusato di molestie sessuali, tanto da meditare il suicidio.

Shia LaBeouf interpreta Jerry Shaw nel film Eagle Eye

La goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'attore è stato il licenziamento dal film Don't Worry Darling di Olivia Wilde, la quale lo ha considerato non adatto per il ruolo a causa della sua energia troppo "combattiva", che secondo la regista non porta a delle performance eccellenti.

A quel punto Shia LaBeouf era pronto per uscire definitivamente dall'industria: "Nessuno voleva parlare con me, persino mia madre. Il mio manager non stava chiamando. Il mio agente non stava chiamando. Non ero più connesso agli affari". All'epoca, ha rivelato, era pronto per commettere il suicidio.

"Avevo una pistola sul tavolo. Ero pronto. Non volevo più essere in vita quando tutto ciò è successo. Provavo una vergogna come mai prima di quel momento - quella che ti fa dimenticare anche come si respira. Non sapevo dove andare."

Padre Pio, Shia LaBeouf si converte al Cattolicesimo: "Dio stava usando il mio ego per attirarmi a sé"

L'attore ha poi continuato dicendo che la sua vita è stata salvata, portandolo fuori da quel periodo buio, dal Cattolicesimo. Oltre a migliorare le sue condizioni mentali, la spiritualità l'ha portato anche a interpretare il personaggio di Abel Ferrera nel nuovo film su Padre Pio, che verrà presentato al Festival di Venezia di quest'anno.

Infine, LaBeouf ha affermato che con i risultati ottenuti è riuscito a lasciar andare quello che ha definito il suo "vecchio sé", e realizzare che nella sua vita ha inflitto danni ad altre persone.