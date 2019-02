Sherlock: Moffat e Gatiss sono convinti che in futuro la serie tornerà sugli schermi!

Sherlock, la serie con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, è uno dei progetti televisivi più amati degli ultimi anni e i creatori del progetto hanno ora ribadito che in futuro non è escluso un ritorno dell'iconico detective britannico.

Mark Gatiss e Steven Moffat, intervistati da RadioTimes.com, hanno ricordato che sono passati dieci anni dalle riprese del pilot, spiegando poi che tutte le persone coinvolte nella realizzazione della serie sono legate da un rapporto di amicizia, quindi non hanno perso in nessun modo i contatti.

Moffat ha aggiunto: "Non c'è mai stato un vero addio a Sherlock. Non abbiamo del tutto escluso la possibilità di realizzare episodi inediti. Attualmente non stiamo progettando una nuova stagione, ma sarei sorpreso se in futuro non si realizzasse più nulla, considerando l'entusiasmo del pubblico. Quando avverrà? Non lo so, si vedrà".

Gatiss ha infine rivelato i motivi per cui non è possibile prevedere quando si potrebbe assistere a un ritorno di Cumberbatch e Freeman sul set. "Al momento stiamo lavorando alla serie Dracula, progetto che richiede molto impegno. E sicuramente non gireremo Sherlock mentre siamo al lavoro su Dracula. Per questo motivo non credo verranno realizzati a breve ulteriori episodi di Sherlock".