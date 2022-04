Sherlock Holmes: due serie spinoff dei film con Robert Downey Jr in fase di sviluppo

I film di Sherlock Holmes con star Robert Downey Jr daranno vita a un universo televisivo: l'attore è attualmente coinvolto, per ora come produttore, nello sviluppo di due serie spinoff.

I nuovi show ispirati alle indagini dell'iconico detective saranno destinati alla piattaforma di streaming HBO Max.

Le serie ispirate ai film di Sherlock Holmes sono ancora nelle prime fasi di ideazione e verranno prodotte da Team Downey e Lionel Wigram.

Il sito The Hollywood Reporter, che per primo ha riportato la notizia, non ha però svelato se Robert Downey Jr. potrebbe essere coinvolto anche davanti alla macchina da presa riprendendo la parte del detective.

Il terzo film ispirato ai romanzi scritti da Sir Arthur Conan Doyle, da tempo annunciato, non è ancora stato realizzato e non è andato oltre le prime fasi di sviluppo del progetto.

Robert Downey Jr e sua moglie Susan hanno già collaborato in passato con HBO in occasione della serie Perry Mason, con protagonista Matthew Rhys.