She-Hulk: nuovi dettagli sul personaggio della serie tv Disney+

Nuovi dettagli e rivelazioni arrivano sulla serie tv She-Hulk, ma si tratta ancora di notizie non ufficialmente confermate. Il progetto di Disney+ è ancora infatti avvolto dal più fitto mistero, ma alcune informazioni arrivate da The Illuminerdi sembrerebbero almeno suggerire la tipologia di personaggio e il tono dello show, che parrebbe essere una sorta di legal drama con un tocco di supereroismo.

GLOW: la protagonista Alison Brie sul ring

Per la protagonista della serie, sembra infatti che la produzione abbia immaginato una Jennifer Walters che è "di successo nella sua professione e in cerca di specifici casi legati alla legge dei supereroi". Walter è infatti un'avvocata che "occasionalmente" combatte il crimine nei panni di She-Hulk. Da queste poche indicazione, potremmo quindi pensare che lo show darà largo spazio anche alla parte procedurale della storia, amalgamandola alle ben note sequenze d'azione in stile Marvel.

E a proposito di Marvel, la professione di Jennifer potrebbe anche aprire le porte a cameo e comparsate da parte di diversi personaggi del MCU, che potrebbero rivolgersi a Walters in cerca di supporto legale. Tra i vari nomi plausibili, c'è certamente quello di Bruce Banner che nel fumetto è ampiamente coinvolto nella nascita di She-Hulk.

Ma chi presterà il volto a She-Hulk nella nuova serie di Disney+? Secondo le fonti di The Illuminerdi la produzione sarebbe in cerca di un tipo alla Alison Brie, magari proprio Alison Brie? L'attrice ha già dimostrato le sue doti di trasformismo e dinamicità in azione grazie allo show sul wrestling femminile GLOW, quindi se la scelta ricadesse su di lei ne vedremmo delle belle! Secondo le nuove indiscrezioni, le riprese dovrebbero tenersi tra agosto 2020 e marzo 2021 ad Atlanta e porterebbero alla realizzazione di sei episodi.