Shazam 2: le riprese inizieranno a luglio in contemporanea con Black Adam?

Il sequel di Shazam dovrebbe avvivare le riprese a luglio, proprio come il film Black Adam, in arrivo un crossover?

Le riprese di Shazam 2 potrebbero iniziare già nel prossimo luglio e pare che nello stesso mese avrà avvio anche la produzione di Black Adam, il film solista con Dwayne Johnson che debutta nel DC Extended Universe. Se la coincidenza delle date non è casuale, tra i due film potrebbe esserci il primo contatto crossover, dato che i piani prevedono di rendere Black Adam il super cattivo definitivo per Shazam.

Il primo capitolo di Shazam! è stato un enorme successo, con un incasso di oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo. Non sorprende che per il seguito siano stai confermati in coppia il regista David F. Sandberg e lo sceneggiatore Henry Gayden. Protagonista del film è Zachary Levi, versione con i superpoteri del ragazzini di 14 anni Billy Batson, che può trasformarsi in adulto eroe (a volte) pronunciando il suo nome. Il tono ironico e agrodolce hanno permesso al nuovo arrivato il casa DCEU di aprire un'ulteriore via di franchise, che prima o poi incorporerà anche il suo supercattivo definitivo, Black Adam.

Originariamente, infatti, Black Adam doveva già comparire nel primo Shazam, ma l'incredibile popolarità di Dwayne Johnson ha convinto i produttori a concedere al futuro super villain un film tutto per lui, in cui verrà approfondita la sua genesi e la sua personalità. L'incontro con il personaggio di Levi è stato quindi rimandato, probabilmente ad almeno Shazam 3, se dovesse essere realizzato.

Nel frattempo la convergenza delle riprese di Shazam 2 e quelle di Black Adam (riportata da TheGww) potrebbe suggerire un piccolo assaggio del successivo scontro tra eroi DC, magari nelle scene post credits. Girando negli stessi mesi l'operazione sarebbe decisamente più semplice da attuare. Per scoprire l'arcano, dovremmo comunque attendere l'uscita di Shazam 2 ad aprile 2022.