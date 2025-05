Shaun, vita da pecora: una vasta coltivazione di zucche nel nuovo film animato

Gioiscono i fan di Shaun, vita da pecora, franchise creato da Nick Park, dopo l'annuncio dell'uscita del nuovo capitolo della saga animata con protagonista la pecora Shaun.

Aardman Animations è la casa di produzione celebre per le sue opere in stop-motion come Wallace & Gromit e Galline in fuga, ha confermato di essere al lavoro al terzo film della serie che s'intitolerà Shaun, vita da pecora: La bestia di Mossy Bottom, in collaborazione con StudioCanal e Sky.

Al via i lavori per il terzo film di Shaun, vita da pecora

La produzione de La bestia di Mossy Bottom è ufficialmente iniziata, e Aardman Animations ha confermato che il film uscirà nelle sale cinematografiche nel 2026.

Una scena di Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film

Secondo la sinossi ufficiale, nel nuovo film il gregge di pecore si prepara con entusiasmo alla festa di Halloween ma il contadino rovina tutto distruggendo il campo di zucche. A quel punto, per salvare la festa, Shaun decide di affidarsi alla scienza ma finisce per scatenare il caos e una creatura selvaggia nei boschi del Mossingham.

Il team creativo dietro Shaun, vita da pecora 3 e le origini del franchise

Mark Burton e Giles Pilbrow si occuperanno della sceneggiatura del film d'animazione, mentre Steve Cox e Matthew Walker saranno alla regia. Richard Beek si occuperà della produzione, mentre Nick Park tornerà tra i produttori esecutivi.

Al momento, non è stata annunciata una data d'uscita definitiva. Il franchise cinematografico di Shaun, Vita da Pecora - Il Film nasce dalla serie televisiva in stop-motion di Aardman Animations, e trasmessa per la prima volta in Regno Unito nel 2007.

Una scena di Shaun, vita da pecora

La serie, a sua volta, è uno spin-off dei cortometraggi animati di Wallace & Gromit, e si concentra sul personaggio di Shaun, una pecora che comparve in un ruolo minore nel corto Una tosatura perfetta, del 1996.