Sharon Stone, sua sorella malata di COVID-19: "Colpa di chi non indossa la mascherina"

L'attirce Sharon Stone è disperata per sua sorella, che ha contratto il Coronavirus e sta facendo di tutto per sostenerla in questa disperata battaglia.

Kelly, la sorella di Sharon Stone, sta strenuamente lottando in una battaglia disperata: recentemente le è stata diagnosticata la positività al COVID-19 e la star di Basic Instinct chiede ai fan preghiere e sostegno su Instagram.

Sharon Stone ha voluto condividere sui social le condizioni di sua sorella, per cercare, principalmente, di smuovere le coscienze. Kelly Stone - che tra l'altro soffre anche di Lupus, una malattia autoimmune che può colpire diversi organi e tessuti del corpo - è ora confinata in una stanza d'ospedale e Sharon afferma che è stata infettata anche se "l'unico posto in cui è andata, era la farmacia".

"Mia sorella Kelly, che è già malata di Lupus, ora ha il COVID-19. Questa è la sua stanza d'ospedale" - ha scritto la Stone, che ha mostrato una serie di foto della stanza d'ospedale di sua sorella - "È tutta colpa di uno di voi che non indossava la mascherina. Lei non ha un sistema immunitario come gli altri. Non fanno test nella sua contea, a meno che non mostri i sintomi, ma poi devi aspettare 5 giorni di attesa per i risultati. Riusciresti ad affrontare questa stanza DA SOLO? Indossate una maschera! Per te e per gli altri. Per favore."

Come spiega Sharon Stone, i test sono limitati nella contea natale di Kelly e sono previsti cinque giorni di attesa per i risultati, che nel caso specifico della sorella, non aiuta affatto il suo stato di salute già precario.

In seguito Sharon ha condiviso una foto di Kelly insieme a suo marito, Bruce: "Per favore, accendi qualche candela per mia sorella Kelly e suo marito, il mio caro amico Bruce" ha scritto Sharon.

Kelly Stone ha condiviso la stessa foto sulla sua pagina Instagram, aggiungendo che credeva che la pandemia non avrebbe raggiunto la sua famiglia: "Questi siamo noi, il 13 marzo. Ho guidato per arrivare al nostro angolo di paradiso nel Montana. Pensavamo che il Coronavirus non ci avrebbe raggiunto e non ci avrebbe trovati qui. Non ho fatto shopping, niente feste, ho visto a malapena un essere umano. Adesso combatto per respirare. Tu NON lo vuoi il Coronavirus, credimi."

Infine Kelly ha aggiunto: "Ti prego di credere che questo è reale. Ansimo a ogni respiro, con l'ossigeno. Per favore, fallo per le persone che ami. Sostenete più test, indossate più volte le mascherine, chiedendo anche agli altri di indossarla. Non vorresti mai, mai, sentirti così. Te lo giuro, ho solo amore nel mio cuore ed è spezzato per le persone che come me non possono respirare".