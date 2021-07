Sharon Stone scatena l'ira dei no vax con un meme provocatorio (FOTO)

Sharon Stone ha condiviso sui social un meme che ridicolizza i no vax, scatenando i commenti e le critiche dei tanti che hanno deciso di non ricevere il vaccino contro il Covid-19.

Ormai da mesi quello del vaccino anti-Covid rappresenta un tema caldo, capace di dividere la popolazione mondiale tra chi considera la vaccinazione un passo necessario per tornare al più presto alla normalità e chi, invece, preferisce non vaccinarsi per svariati motivi. Questo fa sì che le piattaforme social si trasformino in veri e propri ring virtuali sui quali le due fazioni si confrontano, finendo spesso per litigare ed offendersi a vicenda. Nelle scorse ore, ad esempio, Sharon Stone ha condiviso su Instagram un'immagine, di certo provocatoria, che ha scatenato le ire di coloro che hanno scelto di non ricorrere al vaccino. "Prima di giudicare i no-vax, percorri un miglio nelle loro scarpe", si legge nel post dell'attrice, come a dire "bisogna mettersi nei loro panni". A rendere irrisorio il post è però la foto che infatti ritrae un paio di scarpe da clown, a sottintendere che i no-vax siano dei pagliacci. Questo ha fatto sì che, nel giro di poco tempo, il post venisse commentato da centinaia di persone, tra cui numerosi no vax o persone che non hanno apprezzato il tono denigratorio del meme.

"Che post ridicolo!", ha scritto una utente, a cui se ne è aggiunto un altro che invece ha scritto: "Non sono a favore o contro i vaccini, ma sono contro le persone che ridicolizzano gli altri perché hanno un punto di vista diverso, alimentando la già brutta divisione di questo mondo". C'è poi chi giustifica la propria titubanza nei confronti del vaccino e scrive: "Hmmmm c'è una differenza tra i no-vax e quelli che non vogliono mettere in fila i propri figli per un vaccino non testato. Questo è un business, Sharon". Di toni simili è un altro commento in cui si legge: "Non sono anti vax. Sono una mamma single che è giovane e sana. Ho avuto il Covid ed ho scelto di non vaccinarmi perché non è approvato dalla FDA, così come molte altre domande. Il Covid è stata una malattia orribile ma preferirei rivivere quello piuttosto che fare questa vaccinazione". "Non è una forma di discriminazione? Il mio corpo. La mia scelta", scrive inoltre un'altra utente, citando lo slogan femminista "My body, my choice".

Ricordiamo che Sharon Stone ha ricevuto la prima dose di vaccino a marzo, come ha reso pubblico lei stessa tramite una foto condivisa sui social.