Sharon Stone: "Donald Trump? Credo che abbia subito un trauma infantile"

Sharon Stone, in una recente intervista riportata dal Telegraph, ha pronunciato ancora una volta alcune parole a proposito del presidente Donald Trump, della sua condotta e del suo passato. L'attrice ha dichiarato: "Trump? Credo che abbia subito un trauma infantile."

"In realtà provo empatia per lui", ha aggiunto la Stone. "Penso che abbia avuto un trauma infantile. Guardo quest'uomo e mi sembra che qualunque siano i suoi traumi, sia ora dedito soltanto alla tortura e a farsi del male da solo e questo sta influenzando anche tante persone che si fanno avanti per correre in suo soccorso."

Jimmy Fallon e Donald Trump

"Sono persone che indossano maschere naziste e tutto il resto", ha continuato l'attrice. "Dovete capire che anche quelle persone convivono ogni giorno con un livello straziante di rabbia e che quella rabbia deriva dal sentirsi così insicuri e così feriti."

Qualche settimana fa la Stone aveva postato su Instagram un video molto doloroso in cui, a cuore aperto e senza mezze parole, attaccava Trump e la sua gestione della pandemia: "Per favore, andate a votare e, soprattuto, per favore, non votate per un assassino".

Nella stessa intervista concessa a the Telegraph Sharon Stone ha detto che non è vero che la bellezza non è tutto - "è una grossa bugia" - e ha raccontato anche di alcune esperienze sgradevoli che le sono capitate sul set, in passato.