Sharon Stone fa i complimenti a Jonah Hill dopo la sua richiesta di "non commentare il suo corpo": è polemica

Sharon Stone ha deciso di complimentarsi con Jonah Hill per il suo aspetto fisico: l'attore aveva appena chiesto pubblicamente di non fare commenti di questo genere.

Dopo che Jonah Hill ha chiesto educatamente ai suoi follower di non fare commenti sul suo corpo, positivi o negativi che siano, Sharon Stone, noncurante della sua richiesta, ha scritto sotto la sua foto caricata su Instagram: "Posso dirti che stai davvero bene? Perché è vero", aggiungendo anche un'emoji di fuoco.

Il commento, proveniente dall'account verificato della Stone, ha suscitato l'ira di alcuni fan di Jonah, che hanno pubblicato una serie di risposte alla star di Basic Instinct: "Ottimo, hai capito tutto al volo..." e "Ha letteralmente detto di non farlo, cristo santo Sharon. Sheesh".

"Sarebbe fantastico se potessi eliminare questo commento e imparare a leggere", ha scritto un altro utente. Hill ha appena pubblicato una foto in cui ha chiesto a tutti di non fare commenti sul proprio corpo: "So che le vostre intenzioni sono buone, ma vi chiedo gentilmente di non commentare il mio corpo, nel bene e nel male. Voglio solo farvi sapere educatamente che questi commenti non sono utili affatto e che non mi fanno stare bene."

Il corpo della star di SuxBad - 3 menti sopra il pelo è stato oggetto dei tabloid nel corso degli anni e, di recente, Hill si è aperto con i suoi fan a proposito della sua salute fisica e mentale: "Non credo di essermi mai tolto la maglietta in una piscina fino all'età di 30 anni, anche di fronte a familiari e amici. Probabilmente sarebbe accaduto prima se le mie insicurezze infantili non fossero state esacerbate per anni e anni dalla stampa. Ora ho 37 anni e finalmente mi amo e mi accetto".