Sharon Stone come in Basic Instinct: l'attrice rifà quella scena sexy in TV

Sharone Stone come in Basic Instinct: l'attrice ha rifatto quella celebre scena sexy 27 anni dopo l'uscita del film, di fronte alla platea dei GQ Men Awards, durante il quale ha tenuto un discorso di ringraziamento per il premio Donna dell'Anno.

Sharon Stone ha spiazzato tutti ripetendo quel gesto, dopo aver chiesto una sedia ed essersi seduta sul palco per tenere il suo discorso: "Non lo sapevo, ma quel momento ha cambiato la mia vita. Il regista mi chiese: 'Puoi passarmi le mutande? Perché nella scena non dovresti averle. Ma noi non vedremo nulla'. Ho detto sì. Io ho rispettato quella parte importante e vorrei che tutti voi facciate lo stesso, perché tutti abbiamo il diritto di sentirci potenti nella forma di sessualità che scegliamo, e nessuno è autorizzato a toglierci questo diritto. Ma dovete presentarvi in un modo che vi permetta di essere rispettati, apprezzati e amati"

Sharon Stone in Basic Instinct

Nell'attimo in cui Sharon Stone ha accavallato le gambe come nella scena dell'interrogatorio di Basic Instinct, gesto volto a sensibilizzare sul tema degli abusi sessuali verso le donne, con riferimento al #MeToo, ha chiesto al pubblico di ripetere il suo gesto: "Non vi sentite potenti? Ognuno di voi vivrà un momento che gli cambierà la vita, potrete esserne consapevoli oppure no, ma se accadrà sarete ritenuti responsabili per quel momento. Le persone vi faranno domande difficili, quindi il momento di decidere chi siete è adesso. Dovete decidere ora cosa fare della parte di voi più tenera, importante, bella, selvaggia, passionale"

15 film con le scene hot più belle del 2018

Riferendosi chiaramente ai casi di violenza e abusi sessuali, che nel 2019 hanno sconvolto il mondo dello spettacolo, l'attrice ha concluso il suo discorso sostenendo le donne: "Sono qui come donna dell'anno, non come individuo, con le donne e per le donne. E con grazia, tenerezza e dignità voglio dirvi che dopo questo gesto la mia vita è stata difficile "