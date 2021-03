Sharon Stone: gli auguri di Michael Douglas alla co-star di Basic Instinct

Non si direbbe, ma il tempo vola anche per gli dei dell'olimpo hollywoodiano. Ad aver appena compiuto 63 anni è stata Sharon Stone, celebrata sul suo profilo Instagram attraverso una foto sul set di Basic Instinct condivisa da Michael Douglas.

Sharon Stone è stata omaggiata su Instagram da Michael Douglas, che ha condiviso sul suo profilo una rara foto della coppia immortalata sul set di Basic Instinct. L'attore ha scritto: "Tanti auguri di buon compleanno alla mia partner di set in Basic Instinct. Spero che tu stia trascorrendo una giornata meravigliosa!". Pochi giorni fa, tra l'altro, la protagonista di Casinò di Martin Scorsese aveva condiviso sul suo profilo uno scatto in cui indossa un abito di Dolce e Gabbana.

Come riportato dal Daily Mail, a proposito dell'epidemia da Covid e dell'isolamento forzato, Sharon Stone ha dichiarato: "La cosa più importante che possiamo fare è stare in contatto gli uni con gli altri. Le videochiamate su Zoom sono uno strumento straordinario ma è anche necessario prendersi cura di sé stessi. Perché non dedicarsi allo yoga, al disegno, alla scultura e a bagni ristoratori? Queste attività riescono sempre a rilassarmi. Disegno e coloro spesso insieme alle mie figlie o a qualche amica". L'attrice ha anche insistito tanto sul tasto della salute mentale, affermando: "In un periodo del genere è necessario fare attenzione alla nostra salute mentale. Si tratta di un periodo davvero complesso in cui molte persone stanno vivendo anche crisi di identità. Perdere il senso di sé può essere decisamente pericoloso".

Sharon Stone è nota per aver interpretato Stardust Memories, Atto di forza, Sfera, Basta guardare il cielo, Un ragazzo d'oro e Panama Papers. Nel 2001, l'attrice è stata colpita da un forte aneurisma cerebrale che l'ha ridotta in fin di vita e l'ha costretta a un lungo ricovero.