Alyssa Milano, la lite con Shannen Doherty: "Tutta colpa mia"

Durante un'intervista con Entertainment Tonight, Alyssa Milano ha deciso di parlare della sua lite con Shannen Doherty e si è addossata la responsabilità di quanto accaduto.

Un'immagine promozionale di Doherty, Milano e Combs

Come riportato da Page Six, relativamente alla sua lite con Shannen Doherty sul set di Streghe, Alyssa Milano ha dichiarato: "Devo prendermi la responsabilità di buona parte delle cose che sono accadute! Ho la mia buona parte di colpa in tutto ciò. Credo che non avremmo dovuto dare vita a una competizione ma, piuttosto, a una sorta di sorellanza".

Alyssa Milano e Shannen Doherty hanno recitato in Streghe nei panni delle sorelle Phoebe e Prue Halliwell per ben tre stagioni. Poi, nel 2001, la Doherty ha abbandonato il set della serie dichiarando: "C'è troppo dramma sul set e pochissima passione!". All'epoca, Shannen Doherty aveva dichiarato di non avere nulla contro Hollie Mary Combs, che ha interpretato la terza sorella Halliwell: "Saremo sempre grandi amiche. Lei non sa se tornare sul set o meno perché non vuole fare parte della serie senza di me".

Nel 2017, Alyssa Milano ha dichiarato di aver ripreso i contatti con la Doherty e ha raccontato: "Io e Shannen ci scriviamo spesso su Twitter. Lei è in vacanza ma, al ritorno, ci incontreremo!".

Nel 2015, a Shannen Doherty è stato diagnosticato un tumore al seno e l'attrice sta ancora lottando per rimanere in vita. Alyssa Milano ha raccontato a tal proposito: "Quando ho saputo della sua diagnosi, l'ho contattata immediatamente. Le scriverò ogni mese per capire come sta. Ho rispetto per lei, ama la sua famiglia ed è una grande attrice. Mi sarebbe piaciuto aver potuto affermare queste cose ai tempi in cui giravamo Streghe".