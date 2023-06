Shannen Doherty: 'Il cancro si è esteso al cervello'

Shannen Doherty ha condiviso con i fan un aggiornamento sulla sua salute svelando di aver scoperto a gennaio che il cancro si è esteso al cervello, pubblicando inoltre un video in cui è ritratta mentre si prepara per la terapia scelta dal suo medico.

La star di Beverly Hills, 90210 non ha esitato nel condividere la propria ansia e le emozioni che l'hanno travolta mentre inizia ad affrontare una nuova lotta contro il tumore.

L'emozionante post

Pubblicando un video girato il 12 gennaio, Shannen Doherty ha spiegato che una settimana prima alcuni esami avevano scoperto la presenza di alcune metastasi al cervello.

Il filmato ritrae l'attrice mentre si presta alla procedura per creare la maschera che si indossa durante la terapia con le radiazioni al cervello. Shannen ha inoltre raccontato che ha già iniziato le cure, sottolineando: "La mia paura è ovvia. Sono estremamente claustrofobica e c'erano molte cose in corso nella mia vita. Sono fortunata nell'avere dei dottori grandiosi come il Dottor Amin Mirahdi e i fantastici tecnici del Cedar Sinai. Ma quella paura... Quell'angoscia... Le tempistiche di quanto accaduto... Questo è l'aspetto che può avere il cancro".

Doherty aveva scoperto di avere un cancro al seno nel 2015 che pensava di aver sconfitto due anni dopo. Nel 2020, invece, l'attrice aveva scoperto che era ritornato e si era diffuso, essendo ormai al Quarto stadio.

Tra i commenti al suo nuovo post ci sono quelli delle sue amiche e colleghe Selma Blair e Sarah Michelle Gellar, che ne hanno sottolineato il coraggio e la forza, definendola una guerriera.

Kevin Smith ha inoltre sottolineato: "Faccio il tifo per te, mia insostituibile amica. Sei stata una tale guerriera senza paura per tutta la tua vita, quindi è comprensibile essere un po' spaventata di tanto in tanto. Ma quando quei momenti passeranno, lascia che quello spirito indomabile prenda il controllo. Ti voglio così tanto bene".