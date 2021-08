Shang-Chi, le prime reazioni della critica al film: "Fenomenale, un altro successo Marvel"

Le prime reazioni della critica USA contengono solo elogi per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, così come per la performance dell'attore Simu Liu.

I giornalisti presenti alla premiere americana di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli stanno promuovendo a pieni voti il nuovo film Marvel. Sui social sono infatti apparse le prime reazioni della critica USA, totalmente d'accordo nell'esaltare il lungometraggio e la performance del protagonista Simu Liu.

Finalmente, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è arrivato sul grande schermo. Al momento si è trattato solo della premiere americana del nuovo film Marvel ma questo fa ben intendere quanto poco tempo debba ancora passare prima che il lungometraggio inizi a circolare nei cinema di tutto il mondo. L'anteprima delle scorse ore ha fatto sì che sui social arrivassero le prime reazioni dei fortunati che erano presenti a El Capitan di Tinsel Town per vedere una delle opere della Fase 4 del MCU.

Sebbene le recensioni ufficiali usciranno soltanto tra circa una settimana, la Disney ha permesso ai critici di condividere una loro prima reazione, assolutamente senza spoiler, sui social media, nel tentativo di generare un po' di pubblicità e hype per il film. Missione riuscita, potremmo dire, visto che le reazioni attualmente disponibili sono straordinariamente positive. Brandon Davis, ad esempio, ha scritto: "Shang-Chi è fantastico. Questo film esalta tutto ciò che la Marvel fa bene (ritmo, umorismo, personaggio) ed offre azione come non abbiamo mai visto prima nel MCU! Molte persone stanno per avere un nuovo eroe Marvel preferito. Più scuro del previsto. Un sacco di divertimento assicurato". La pagina The Illuminerdi ha invece twittato: "Shang-Chi è il perfetto equilibrio tra divertimento, cuore e azione! E quando dico azione, intendo azione sbalorditiva! Simu Liu è l'aggiunta perfetta al MCU!".

Nel post di POC Culture si legge: "È una straordinaria miscela dell'Oriente che incontra l'Occidente! L'azione delle arti marziali di Hong Kong arriva nel MCU e spariglia le carte! È emozionante, bello e divertente! Questo è diverso da qualsiasi film Marvel visto fino ad oggi". Infine, Kirsten Acuna ha scritto: "Shang-Chi è fantastico. È pieno di scene di combattimento incredibili, meravigliosamente coreografate e pieno di donne toste. Preparati a conoscere molto bene il nome di Simu Liu se non lo sai già. La Marvel ha un altro successo tra le mani".

Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth come produttori esecutivi. David Callaham e Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham hanno scritto la sceneggiatura del film, la cui uscita nelle sale italiane è attualmente prevista per il 1º settembre.