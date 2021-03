Shaka: King Of The Zulu Nation, la serie di Antoine Fuqua in produzione per Showtime

Uno sguardo alla storia africana e alle origini del popolo afro-americano nella serie Shaka: King Of The Zulu Nation, diretta e prodotta da Antoine Fuqua per Showtime.

Showtime ha dato ordine di produzione a Shaka: King of the Zulu Nation, serie tv drammatica prodotta e diretta da Antoine Fuqua. La serie, epico dramma incentrato sul percorso di un uomo da un'infanzia traumatica all'approdo al ruolo di re guerriero, è firmata dagli sceneggiatori Olu Odebunmi e Tolu Awosika.

Shaka: King of the Zulu Nation, ispirata a fatti realmente accaduti, racconta la storia del capo dell'Impero Zulu Shaka e della sua avventurosa conquista del potere attraverso l'unione di molteplici tribù africane all'inizio del 19° secolo, trasformando così il suo potere in leggenda.

"Questo progetto offre uno sguardo al nostro passato che è così fondamentale per la nostra storia globale e tuttavia così spesso marginalizzato" ha dichiarato Antoine Fuqua. "Attraverso Shaka: King of the Zulu Nation, speriamo di portare in vita questa saga con tutte le sue lacrime, il sudore e il sangue, tutta la gioia e il dolore, tutta l'intimità, l'intensità e l'umanità. In breve, sconvolgeremo il mondo con questo."