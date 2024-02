Michael Jackson: Jaafar Jackson è identico allo zio nella nuova foto del biopic

Dopo la prima immagine dal set, è stata pubblicata in rete una nuova foto che ritrae Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson per il biopic attualmente in fase di riprese e c'è da dire che la somiglianza è impressionante.

Jaafar Jackson, figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael Jackson, e dell'ex moglie Alejandra Loaiza, interpreterà il famoso zio nel film biografico diretto da Antoine Fuqua. La sceneggiatura è stata firmata da John Logan. Nel team della produzione ci sarà anche Graham King (Bohemian Rhapsody).

Michael Jackson, luci e ombre

Il lungometraggio seguirà la complicata vita dell'artista mentre diventa il Re del Pop, mostrandone i trionfi e le tragedie, il lato umano e le lotte personali, senza dimenticare il suo genio creativo. John Branca e John McClain, che si occupano della gestione del patrimonio di Jackson, sono coinvolti come produttori.

Fuqua ha specificato che il biopic tratterà anche gli aspetti più controversi della figura di Michael Jackson:

"Racconteremo Michael in base ai fatti che abbiamo a disposizione. Spetta al pubblico poi decidere quello che provano nei confronti di Michael". Fuqua ha aggiunto spiegando il motivo per cui vuole portare la vita di Jackson sul grande schermo: "Era un artista grandioso. Era un essere umano. Mostreremo gli aspetti positivi, quelli negativi e quelli brutti... Racconteremo semplicemente i fatti".

La data d'uscita del biopic è fissata per il 18 aprile 2025.